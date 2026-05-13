Kilis'te feci kaza: Otomobil taklalar attı, 5 kişi yaralandı

Kilis'te kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında taklalar atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Polateli ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.Y. idaresindeki 27 AOE 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Y.E.Y. ile araçta bulunan B.Y., M.A.Y., Z.Y. ve S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı