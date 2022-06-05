Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler

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Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Kilis'te aralarında husumet bulunan komşular arasındaki silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te aralarında husumet bulunan komşular arasındaki silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Helvcıoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 komşunun fertleri bina girişinde karşılaştı. İki grubun arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine silahlı ve bıçaklı kavgada İ.M.(İbrahim Mülayım) ile T.M.(Turan Mülayım) yaraladı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis hastane çevre ile olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alınarak, soruşturmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Kilis kavga 3. Sayfa Haberler

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