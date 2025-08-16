Kilis'te Kaybolan 26 Hayvan Bulundu

Kilis'te Kaybolan 26 Hayvan Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Polateli ilçesindeki Bağarası köyünde bir vatandaşa ait 26 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulundu ve sahibiyle buluşturuldu. Vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederek bağışta bulundu.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde bir vatandaşa ait 26 küçükbaş hayvan kayboldu. Vatandaşın ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları fiziki aramanın yanı sıra drone ile de tarama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar köy sınırları içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasının sevincini yaşayan vatandaş, gösterilen özverili çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederek Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışta bulundu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

İşte kıt kanaat geçinen emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.