Kilis'te Kaybolan 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Bulundu
Kilis'te iki gün önce kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki kız çocuğu Arıc Aljaroukh'un cansız bedeni, evine yakın bir metruk binada bulundu. Cenazesi bugün Halep'e gönderildi.
Olay, Kilis'in Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta meydana geldi. Küçük kızın cansız bedeni Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün ise cenazesi, işlemlerin ardından Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçirilerek Suriye'nin Halep kentine gönderildi.
Acılı aile gözyaşlarına boğulurken, anne Rim Aljaroukh yakınları tarafından sakinleştirildi; baba Mahmut Aljaroukh da üzüntü yaşadı.
Öte yandan, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor. - KİLİS