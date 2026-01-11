Haberler

Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te, gece üşümesi nedeniyle evde mangal yakan 23 yaşındaki Şahin Çiray, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri Çiray'ın cansız bedenine ulaştı.

Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Şahin Çiray, gece üşümesi üzerine evde bulunan mangalı yaktı. Bir süre sonra Çiray'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, karbonmonoksit gazından etkilenen Çiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Bir müjde daha! Kupa zaferi sonrası paraya para demeyecekler
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı

Haberi alan mağazaya koştu, kapıda büyük izdiham yaşandı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Bir müjde daha! Kupa zaferi sonrası paraya para demeyecekler
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak