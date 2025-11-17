Kilis'te Jandarma Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

Kilis'te jandarma ekipleri, ara tatil sonrası okulların açılmasıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. ara tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için trafik ve asayiş tedbirleri aldı. 17 Kasım günü okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik tedbirleri uygulanırken, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, kahvehaneler ve bakkallar da kontrol edildi. Ayrıca okul servis araçları da durdurularak denetlendi.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - KİLİS