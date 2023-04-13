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Kilis'te FETÖ firarisi yakalandı

Kilis'te FETÖ firarisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te jandarma ekipleri FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişiyi yakaladı.

Kilis'te jandarma ekipleri FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.C.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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