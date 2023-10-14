Kilis'te eski köy muhtarı öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde eski köy muhtarı Selahaddin Çabuk'un öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Musabeyli'ne bağlı Çınar Köyü eski muhtarı olan Selahaddin Çabuk (58); salı günü Yastıca köyü yakınlarında yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırma sonunda cinayet şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. 3 farklı suçtan sabıkası olduğu belirlenen A.A. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ruhsatsız tabanca ile yakalanan A.A.'nın sorgusunda cinayeti azmettirdiği belirlenen Ç.A.'da ekipler tarafından yakalandı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.