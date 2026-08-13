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Kilis'te Drone Destekli Trafik Denetimi

Kilis'te Drone Destekli Trafik Denetimi
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Kilis'te jandarma ekipleri, drone ile trafik denetimi yaptı. Hatalı park, şerit ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerine karşı kontroller yapıldı. Amaç ceza değil, güvenli trafik ortamı sağlamak; denetimler sürecek.

Kilis'te jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Musabeyli yolu, Resulosman TOKİ konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ile Elbeyli yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri kullanmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik kontroller yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik denetimlerindeki amacın ceza yazmak değil, kentte güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu belirtilerek, drone destekli denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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