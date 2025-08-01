Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan K.B. adlı şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kilis'te DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan K.B. hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi

Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.