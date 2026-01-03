Haberler

Kilis'te 76 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Kilis'te yalnız yaşayan 76 yaşındaki bir adam, komşularının endişesi üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te 76 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evinde yalnız yaşayan yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

