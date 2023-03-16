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Kilis'te 1 DEAŞ üyesi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te 1 DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Kilis'te polisin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ mensubu bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te polisin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ mensubu bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket eden örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu ve bir şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı, mahkemeye sevk edilecek. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis 3. Sayfa Haberler

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