Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kilis-Gaziantep karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kilis-Gaziantep karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Kilis-Gaziantep karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 79 DL 007 plakalı otomobil, Harun Mazlum yönetimindeki 79 AL 199 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Harun Mazlum, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mazlum, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - KİLİS