Kilis 3. sayfa haberi: Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kilis haberine göre Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandıKİLİS Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı KİLİS Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Suriye'de "DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde örgütün yönetim kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te ikamet eden Suriye uyruklu 1 kişi kent merkezinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis 3. sayfa haberi: Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.