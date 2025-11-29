Kiev'e Düzenlenen Saldırıda Can Kaybı 3'e, Yaralı Sayısı 38'e Yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda can kaybının 3'e, yaralı sayısının 38'e yükseldiği ve yaklaşık 600 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın son 4 gün içinde Kiev'e yönelik 2. saldırısında can kaybının 3'e yükseldiğini bildirdi. Zelenskiy, saldırıda yaklaşık 36 füze ve 600 insansız hava aracı (İHA) kullandığının tespit edildiğinin altını çizdi. Diğer Ukraynalı yetkililer ise saldırıda yaralananların sayısının 38'e yükseldiğini aktardı.

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının Kiev bölgesindeki elektrik enerji hattında kapsamlı hasara neden olduğu belirtilerek, "Başkent Kiev'de yaklaşık 500 bin, çevre bölgelerinde de 100 bin ve Harkov bölgesinde de yaklaşık 8 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna merkezli özel enerji şirketi DTEK, günün ilerleyen saatlerinde yaklaşık 360 bin haneye yeniden elektrik sağlandığını açıkladı. - KİEV