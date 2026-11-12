Kıbrıs'taki İngiliz birliğinde asker, kadın askere tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

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Kıbrıs'ta konuşlu İngiliz askeri birliğinde görev yapan bir kadına yönelik tecavüz ettiği suçlaması ile bir İngiliz asker tutuklandı.

Kıbrıs'ta konuşlu İngiliz ordusuna bağlı İskoçya Kraliyet Alayı'nda tecavüz skandalı yaşandı. Bir İngiliz asker, aynı birlikte görev yapan bir kadın askere tecavüz ettiği suçlaması ile tutuklandı. Rum basınında yer alan haberde, İskoçya Kraliyet Alayı'nın 4. Taburu'nda görev yapan 35 yaşındaki Nicholas Horne hakkında tecavüz suçlamasıyla askeri yargı süreci başlatıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Ağır Suçlar Komutanlığı (DSCC), Kıbrıs'taki İngiliz askeri birliklerinde görevli bir kadının tecavüze uğradığına ilişkin şikayetin 17 Ekim 2026 tarihinde kendilerine ulaştığını bildirdi. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Horne'un 19 Ekim'de gözaltına alındığı, 23 Ekim'de ise hakkında resmi olarak tek bir tecavüz suçlaması yöneltildiği belirtildi. Duruşma tarihi henüz bilinmezken, şüpheli asker Horne askeri mahkemede yargılanacak.

İngiliz ordusu suçlamayı doğruladı

İngiliz ordu sözcüsü, yaptığı açıklamada, Horne hakkında yürütülen soruşturma ve suçlamayı doğrulandı. Sözcü, "Onbaşı Yardımcısı Nicholas Horne hakkında, Savunma Ağır Suçlar Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, 23 Ekim 2026 tarihinde 2006 tarihli Cinsel Suçlar Yasası'nın 1. maddesi kapsamında bir tecavüz suçlaması yöneltildiğini doğrulayabiliriz" dedi.

Sözcü, "Orduda suç teşkil eden davranışlara yer yoktur" açıklamasında bulunarak, cinsel suçtan mahkum edilen askerlerin ordudan ihraç edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı