Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İdris Kumru son yolculuğa uğurlandı. Manisa'nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İdris Kumru son yolculuğa uğurlandı. Selendi'nin Dumanlar Mahallesinden Kıbrıs Gazisi İdris Kumru yaşlılık nedeniyle yaşadığı rahatsızlıklar sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. 69 yaşındaki 3 çocuk babası Gazi Kumru bugün ikamet ettiği Dumanlar Mahallesi'nde son yolculuğa uğurlandı. Aile kabristanlığında toprağa verilenen gazi Kumru'nun cenaze namazını İmam Hatip olan kardeşi Ali Kumru kıldırdı. Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, gaziler, daire müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda seveni katıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selendi Manisa Kıbrıs Kumru 3. Sayfa Haberler

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