Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır, Vezirköprü'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır, Vezirköprü'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır için düzenlenen cenaze töreninde aile, yakınları ve ilçe protokolü bir araya geldi.

SAMSUN (İHA) – Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır için Vezirköprü ilçesine bağlı Samukalan Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Çavuş, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Burak Cantekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Gazi İbrahim Çakır'ın naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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