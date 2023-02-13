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Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayn Kıbrıs gazisi Halil Bulut tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayn Kıbrıs gazisi Halil Bulut tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Tekkeköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Bulut, Isparta'da özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Burada yaşama veda eden Halil Bulut'un cenazesi, köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Halil Bulut için askeri cenaze töreni yapılırken cenazeye Baklan Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Asım Kayacı, Çivrilli gaziler ve çok sayıda vatandaş ile köy sakinleri katıldı. Cenaze töreni sonrası Kaymakam Onur Alp Bıçakçı vefat eden gazi Halil Akbulut'un tabutuna sarılan bayrağı öperek oğluna teslim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Bulut Hisarcık Denizli Kıbrıs 3. Sayfa Haberler

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