Kıbrıs Gazisi Ali Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın'da 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Çetin, düzenlenen törenle yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Çetin, 71 yaşında vefat etti. Ali Çetin'in cenazesi, Balıcak Köyü Çamçı Orta Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb Erkan Şahin, il ve ilçe protokolü, askeri erkan, yakınları ve sevenleri katıldı. 6 çocuğu ve 32 torunu olduğu öğrenilen Gazi Çetin, dualarla ve gözyaşları ile köydeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze merasimine katılan Vali Arslan ve beraberindekiler, Çetin'in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. - BARTIN