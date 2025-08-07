Kıbrıs Gazisi Ali Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ali Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Çetin, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Bartın Valisi, Garnizon Komutanı ve çok sayıda kişi katıldı.

Bartın'da 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Çetin, düzenlenen törenle yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Çetin, 71 yaşında vefat etti. Ali Çetin'in cenazesi, Balıcak Köyü Çamçı Orta Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb Erkan Şahin, il ve ilçe protokolü, askeri erkan, yakınları ve sevenleri katıldı. 6 çocuğu ve 32 torunu olduğu öğrenilen Gazi Çetin, dualarla ve gözyaşları ile köydeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze merasimine katılan Vali Arslan ve beraberindekiler, Çetin'in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.