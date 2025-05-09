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Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
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Siirt'te serinlemek için Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya'nın kaybolmasının ardından yapılan aramalarda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

SİİRT - Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dron ve yeraltı cihazlarıyla yaptıkları arama sonucunda Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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