Yer: İstanbul! Metro raylarındaki manzara görenleri hayrete düşürdü 3. Sayfa Haberleri Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti. Akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana gelen olayda, bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. GÜVENLİK İKNA EDERKEN ZOR ANLAR YAŞADI Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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