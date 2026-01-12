Haberler

Bursa'da tartıştığı kuryeyi dövdü: O anlar kameraya yansıdı

Bursa'da tartıştığı kuryeyi dövdü: O anlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir hafif ticari aracın sürücüsü ile motokurye arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların araya girmesi yetersiz kalırken, bir çocuk olayları şaşkınlıkla izledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki sürücü ile kurye arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Araçtan inen sürücü, motokuryeyi darp ederken, kadınlar olayı ayırmak için var gücüyle çabaladı. Araçtan inen bir çocuk ise o anları şaşkınlıkla izledi.

Olay, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Yolu üzerinde ilerleyen motokurye ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası araçtan inen sürücü motokuryeyi darp etmeye başladı. O anlar kameraya yansırken, kavgayı ayırmaya çalışan kadınların çabası sonuç vermedi. Bir çocuk ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var