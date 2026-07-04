Motosiklet kazasında 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 19 yaşındaki sürücü Murat Güneşli, hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 15 yaşındaki yolcunun tedavisi sürüyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki yaralı yolcunun tedavisi ise sürüyor.
Kaza, 2 Temmuz Perşembe günü Keskin ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güneşli (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.E.B. (15) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Güneşli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE