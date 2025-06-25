Keskin'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Keskin'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay 3 gün hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Keskin ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışma sonucunda, "Gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma" suçundan aranan İ.D. (26) isimli şahıs yakalandı. Hakkında 5 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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