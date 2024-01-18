Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı

Ticari taksideki müşterinin kimlik sorgulamasında arandığı ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uygulamada yakalandı.

Denizli'de şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapan Yunus ekipleri durdurdukları ticari takside yolcu olarak bulunan Eren Özer'in Genel Bilgi Toplama sorgulamasında aranma kaydı olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık suçlarından 4 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen şahsın, 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Üst aranmasında da üzerinden bıçak çıkan şahıs, gözaltına alınarak Polis Merkezi'ne götürüldü. Şahsın işlemlerinden sonra cezaevine sevk edilmesi bekleniyor.