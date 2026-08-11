Bursa'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 4 Şahıs Operasyonla Yakalandı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Operasyonda, birden fazla kişi tarafından yağma suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G., kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı. Yakalanan 4 şahıs, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı