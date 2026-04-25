Gaziantep'te Aranan 4 Hükümlü Tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerindeki çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma suçundan hakkında 10 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve kasten yaralama suçundan hakkında 10 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
