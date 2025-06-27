Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Yalvaç adli makamlarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yalvaç adli makamlarınca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yalvaç adli makamlarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsın yerini tespit eden Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. Şahıs işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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