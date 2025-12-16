Aranan şahsı JASAT yakaladı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı ve gözaltına alındı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre A.B.'nin 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan A.B. gözaltına alındı. Şüpheli A.B.; Kırşehir Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa