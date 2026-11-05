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Kesinleşmiş 32 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

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Kesinleşmiş 32 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep’te çeşitli suçlardan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yağma, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma' suçlarından hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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