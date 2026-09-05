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Kesinleşmiş 27 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

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Gaziantep’te çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesindeki çalışmalar neticesinde, birden fazla kişi ile silahlı yağma ve silahla tehdit gibi 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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