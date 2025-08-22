Kesinleşmiş 25 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 25 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten yaralama suçlarında hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ile kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan C.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

