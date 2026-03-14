Kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesindeki çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı