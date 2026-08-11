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Gaziantep'te Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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