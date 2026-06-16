Keşan'da polisin durdurduğu 5 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yörük Mahallesi'nde, farklı saatlerde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri E.F.,T.E., H.D., T.U. ve O.P.'yi durdurdu. Polis, şüphelilerin üst aramasında, 2 adet peçete içerisinde 3,88 gram, peçete içerisinde 11.17 gram, peçete içerisinde 2.05 gram, sigara kağıdı, 1 adet beyaz poşet içerisinde 4.67 gram, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet alüminyum folyo içerisinde 0.55 gram olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı