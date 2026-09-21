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Keşan'da polisin iki uygulamasında 46,29 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Keşan'da polisin iki uygulamasında 46,29 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin iki ayrı uygulamasında toplam 46,29 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Aşağı Zaferiye Mahallesi ile Yeni Mahalle'de durdurulan iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uygulamada toplam 46,29 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ovacık Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan L.Y.'nin yapılan üst aramasında, siyah poşet içerisinde 24,78 gram kimyasala bulanmış 'tütün' olarak tabir edilen ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi'nde durdurulan E.Y.'nin üst aramasında 21,51 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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