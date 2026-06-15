Haberler

Keşan'da evinin bahçesinde çıkan ot yangınının üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

Keşan'da evinin bahçesinde çıkan ot yangınının üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinin bahçesinde çıkan ot yangınını söndürmek isterken dengesini kaybedip alevlerin üzerine düşen 69 yaşındaki Ayşe Bayır, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda yaralanan oğlu Ali Bayır ise tedavi altında.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde, evinin bahçesinde çıkan ot yangınında, alevleri söndürmek isterken dengesini kaybedip yanan otların üzerine düşüp ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran 2026 tarihinde Orhaniye köyündeki evinin bahçesinde otlarda çıkan yangınını söndürmek isteyen Ayşe Bayır (69), suyla müdahale etmek isterken dengesini kaybedip yanan otların üzerine yüzüstü düştü. Sesler üzerine annesinin yardımına koşan Ali Bayır da, dengesini kaybedip düştü. Yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ayşe Bayır ve oğlu Ali Bayır, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Anne ve oğlu, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul'daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan Ayşe Bayır, 13 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayır'ın vefatı ailesi ve köy halkını yasa boğdu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

EGM düğmeye bastı! Binlerce polisi ilgilendiren değişiklik
Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu: Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Genç polis memurundan acı haber geldi
Etiyopya'da facia: Otobüs 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 28 kişi öldü

Başkente giden otobüs uçuruma yuvarlandı
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış

Şok yenilgi sonrası ezber bozan sözler: Bana göre...
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı