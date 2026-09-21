Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi yönüne seyreden B.İ. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle düşerek sürüklenen motosiklet sürücüsü B.İ. ile yolcu Y.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı