Haberler

Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi yönüne seyreden B.İ. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle düşerek sürüklenen motosiklet sürücüsü B.İ. ile yolcu Y.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
İlayda'yı 12 kurşunla öldürmekle yargılanan sanık, genç kadının annesinden şikayetçi oldu

Sanık, 12 kurşunla öldürülen İlayda'nın annesinden şikayetçi
Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber
'Yargıya müdahale' soruşturmasında 2'si avukat 5 tutuklama! İfadelerde hakim ve savcıların da adı geçti

Avukatlar tutuklandı, sıra hakim ve savcılarda! HSK'ye yazı gitti
Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu

Taciz iddiasıyla öldüresiye dövüldü! Evinin sahibi ünlü oyuncu çıktı