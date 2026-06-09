Haberler

Keşan'da duvara çarpan motosikletli yaralandı

Keşan'da duvara çarpan motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Barağı köyünde kontrolden çıkan motosiklet duvara çarptı. Sürücü Z.G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Barağı köyünde meydana gelen trafik kazasında, duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan'a giden Z.G. yönetimindeki 17 ADZ plakalı motosiklet, Barağı köyünde kontrolden çıkarak, Suluca köyü sapağında duvara çarptı. Kazada Z.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.G. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Ankara'da 120 kişilik ekibin aradığı liseli Fatmanur bağ evinde bulundu

Yürekleri ağza getirmişti! Kayıp liseli bu evde bulundu

Çok büyük oynuyor! Dursun Özbek, Bayern Münih'in efsanesi ile görüşecek

Bayern Münih efsanesiyle görüşecek
Kast ajansı ve menajerlik faaliyetinde bulunan teşebbüslere 42,2 milyon lira rekabet cezası

Son darbe kast ajansları ve menajerlere! Rekor ceza kesildi
Kayserispor'da Erling Moe dönemi sona erdi

Türkiye'de beklenen veda! Ünlü teknik direktöre ''Güle güle'' dediler
Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun