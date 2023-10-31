Keşan'da motosiklet çalındı
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Keşan'da yaşayan S.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Şikayetçi olan S.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine gitti.
Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Büyük Cami Mahallesi'nde yaşayan S.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
S.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Evden hırsızlık
Uzunköprü'de evinden elektronik eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Habib Hoca Mahallesi'nde yaşayan A.V, evini kontrol ettiğinde çeşitli elektronik eşyaların çalındığını fark etti.
A.V, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edirne'de bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, durumunda şüphelendikleri A.K'yi Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.