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Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak önce tel örgü direğine, ardından aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Evreşe Caddesi istikametinden Anafartalar Caddesi istikametine giden İ.Ç. (54) yönetimindeki 34 CDS plakalı hafif ticari araç, Keşan Devlet Hastanesi yakınlarına geldiği sırada, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tel örgünün metal direklerine, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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