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Keşan'da iki şüpheli gözaltına alındı, üstlerinde 22,96 gram metamfetamin bulundu

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Keşan'da iki şüpheli gözaltına alındı, üstlerinde 22,96 gram metamfetamin bulundu
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Keşan'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üst aramasında 6 adet alüminyum folyo içinde toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üst aramasında 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen M.G. ve D.T.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üst aramasında, 6 adet alüminyum folyo içerisinde toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. ve D.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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