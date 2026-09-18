Keşan'da iki şüpheli gözaltına alındı, üstlerinde 22,96 gram metamfetamin bulundu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üst aramasında 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen M.G. ve D.T.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üst aramasında, 6 adet alüminyum folyo içerisinde toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. ve D.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı