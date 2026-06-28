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Keşan'da polisin FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta 6 FETÖ/PDY şüphelisi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesine, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 6 FETÖ/PDY şüphelisi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan-İpsala yolunda gerçekleştirdikleri bir operasyon kapsamında, İ.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kontroller sonucu, sürücü İ.D. "göçmen kaçakçılığı", M.G, H.D, M.A, V.D, S.K. ve H.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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