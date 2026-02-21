Haberler

Kerkük'te gaz boru hattında patlama

Güncelleme:
Irak'ın Kerkük vilayetinde bir gaz boru hattında meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı. Patlamanın ardından yangın çıktı ve sivil savunma ekipleri yangına müdahale etti. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Bacvan bölgesinde Kuzey Petrol Şirketine ait gaz nakil hattında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı. Alevlerin diğer tesislere yayılmasının önüne geçilirken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Patlamanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

İlgili kurumların, hattın güvenli şekilde yeniden devreye alınması için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
