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Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğu Devam Ediyor

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Yasadışı bahis reklamı yapmakla suçlanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğa itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Fenomen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla yaptığı 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

İtiraz reddedildi

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğu Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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