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Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

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Otomobiliyle çarptığı motosikletteki çocuğun ölümüne neden olan eski Kızılay başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık serbest bırakıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan Çeki, hayatını kaybetti.

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken kaza anına ilişkin en net görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Zehra Kınık'ın ara sokaktan yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı ve kazaya sebebiyet verdiği görülüyor. Görüntülerin de ortaya çıkması sonrası Fatma Zehra Kınık'ın serbest bırakılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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 Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! 17 yaşındaki çocuk can verdi

Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! 17 yaşındaki çocuk can verdi
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Yorumlar (10)

Gedik Imdat:

Hayatını kaybeden çocuğun ailesine Allah sabırlar versin, Kazaya sebeb olan şahıs motorsiklette resmen yandan çarpıyor. Görüntülerde her şeyi açık, kaza görüntüleri bunu anlatıyor bu insan tutuklandıktan sonra neden tekrar serbest bırakılıyor acaba ?? yurt dışına çıkması için mi? Hayatını kayıp eden kişi 17 yaşında ! Bu çocuk bu yaşta motor kullanmak için gereken belgesi yani motor ehliyeti varmı acaba .. ?

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Musa Tekin:

motoru kullanan değil arkada oturan ikinci kişi hayatını kaybediyor.

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Ali :

Video, motor üstünde yolcu için de kaskın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Lütfen arkadaşlar, kasksız motor kullanmayın. Gencecik be! Yazık olmuş. Kask olsa o çocuk ölmezdi.:(

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Anastanaupulos :

İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz.

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Zinnur Arnasli:

Artık adam öldürüyorlar

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Kemal Akman:

Şahsın tutuklanmaması T.C. Adalet sistemi açısından büyük bir felaket.

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Hakan Gedik:

o değilde gereken cezayı alacak mı ??

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Serkan Aygun:

Bu resmen cinayet ama ne yazıkkı ceza almaz

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hayati a:

Üzücü bir olay bence mahkemenin Salı vermesi geçiş önceliği sağdaki soldakiinden önceliklidir ehliyeti olan insanların %80’i bilmediği için bu kuralı abuk sabuk yorumlar yapılabilir bence kaza yapan beyaz araba da bilmiyordur şansanı kuralar onu hatalı göstermiyor Genç çocuğa Allah’tan rahmet dilerim

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Erdem Sen:

eski kizilay baskaninin kizi,yönetmenlerin ogullari,devlet başkanlarinin ogullari..bu kisiler ceza almaz..

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