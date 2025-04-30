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Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, savunmasında ölen genci suçladı

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İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024'te Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarptığı motosiklette 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Yargılamada Kınık, Adli Tıp'ın asli kusur raporunu reddederek kazada ölen gencin kask takmadığını ve ölümün olay yerinde gerçekleşmediğini savundu. Dava, 26 Mayıs'a ertelendi.

İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı araç, bir motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki kişi yaralanırken, 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirmişti.

ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili açılan davada yargılanan Zehra Kınık, bugün görülen duruşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kınık, kendisini asli kusurlu olarak gösteren Adli Tıp Raporu'nu kabul etmediğini belirterek, motosikletin çok hızlı geldiğini ve hayatını kaybeden gencin kask takmadığını iddia etti. Kınık savunmasında "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Ölüm olay yerinde olmadı, sadece yaralandı. Ben hızlıca arabamı park edip 'Ambulans çağırın' dedim" ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı

ÇEKİ AİLESİ DURUŞMADAYDI

Duruşmaya kazada yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki'nin annesi de katıldı. Acılı anne, güvenlik kameralarının her şeyi açıkça gösterdiğini belirterek adalet talebini yineledi. Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanığın tutuksuz yargılandığı dava, 26 Mayıs tarihine ertelendi.

Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, savunmasında ölen genci suçladı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Adli tıp asli kusurlu olduğunu açıkladı, bir bile tutuklu kalmadı ve hayatını kaybeden masum genci suçluyor. Şeytan saygı duruşuna geçer karşısında

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

YUH BE, HEM ADAMIN YOLUNU KESİP ÇARP HEMDE SUÇSUZ OL. NEDENSE KADINLAR TRAFİKTE HEP SUÇSUZ!

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

çok hızlı dediği en fazla 30 km ve tutuksuz yargılanıyor eee nede olsa hukuk devletiyiz demi

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

kask takmadığı için onu öldürmek sana hak olmuyor . onun para cezası var senin gelip vurmanın yargılanma aşaması var adalet diye ve vicdan diye olaylar olması gerekir ama sizlerde yok bu .

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yani onun doğması da hataydı mı demek istiyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

siyasiler ve akrabaları vatandaşa istediğini yapar. ve bunun için yargılanamaz ceza verilemez tabiki !!!!(ironi)

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

tek adalet birgün herkesin ölecek olması bu dünyada adalet yok ahirette karşı karşıya geleceksin o gençle tabiki orada böyle savunma yapamıcaksın sen konuşamıçaksın o genç kardeşimiz konuşacak vars sevapların ona yazılacak

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Haber YorumlarıKaptan:

sana ne dese bu millet haklıdır utanmaz olunca nefayda

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Haber YorumlarıMusty:

alkollu arac kullanan 3 yila cikiyor buna hicbirsey olmaz

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Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

Ah be kızım bari karşı taraftan özür dilerim de kusurluyum de hatalıyım de yanlış yaptım Allaha hesap vereceğim boynum bükük lütfen beni affettin ya da cezama razı olayım de

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