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Kepsut'ta yangınla mücadele sürüyor

Kepsut'ta yangınla mücadele sürüyor
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin belli bir alana hapsettiği yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Kepsut'un Sarıfakılar mevkiinde başlayan yangın ile mücadele sürüyor. Kırsal alanda bir tepe etrafına adeta hapsedilen yangını söndürmek için mücadele devam ediyor. Alevler yerini dumana bırakırken, hem yangın söndürme uçakları hem helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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