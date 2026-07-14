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Balıkesir'de arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sağlık ocağına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan yangın sağlık ocağına sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.

Olay Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazide çıkan yangın rüzgarında etkisi ile sağlık ocağına sıçradı. İhbar üzerine İtfaiye ve Orman ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ocağının çatısı ve bir kısmı yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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